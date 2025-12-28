На СВО погиб многодетный отец из Омской области

С мая 2024 года он считался пропавшим без вести.

Дружинское сельское поселение

На СВО погиб житель села Дружино Омского района Михаил Озольс, сообщается в паблике администрации Дружинского сельского поселения. Герою было 39 лет.

Михаил родился 22 сентября 1985 года, окончил 9 классов Дружинской средней общеобразовательной школы. Поступил в училище на специалиста по холодильному оборудованию. Служил в армии с 2003 по 2005 год в танковых войсках. После армии работал в ООО НПО «Мостовик».

С 29 мая 2024 года Михаил Озольс считался пропавшим без вести, сейчас стали известны подробности. Он погиб в мае 2024 года при штурме Волчанска Харьковской области. У сельчанина остались четверо детей, самый младший – 2024 года рождения.

Церемония прощания с Михаилом Озольсом пройдет 29 декабря в 12 часов у памятника героям Великой Отечественной войны в селе Дружино.