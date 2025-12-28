Омск-Информ
·Общество

Омским метеозависимым стал известен график магнитных бурь в январе

Магнитосфера земли преподнесет «сюрпризы» в конце месяца.

На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликован прогноз магнитных бурь на январь 2026 года. Согласно данным, спокойное состояние магнитного поля Земли ожидается в первую декаду месяца.

Немного «поштормит» 9 января, характеризуют такое состояние магнитосферы как «возбуженная». А вот реальные проблемы могут начаться у метеозависимых в конце месяца.

20, 26 и 27 января 2026 года минимум три магнитные бури обрушатся на Омск. В такой период активного солнца стоит обратить внимание на свое здоровье людям, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы.

