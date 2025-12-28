Омск-Информ
·Общество

Омский «Авангард» играет без капитана команды

Отсутствие Шарипзянова объяснил Ги Буше

Сегодня, 28 декабря, на льду «G-Drive Арены» в рамках Чемпионата КХЛ хоккейные команды «Авангард» (Омск) и «Лада» (Тольятти) проводят встречу. У «ястребов» замена, отсутствует капитан команды Дамир Шарипзянов, главный тренер Ги Буше объяснил его отсутствие.

– У Дамира небольшое повреждение, поэтому мы дали ему отдых. Если бы сейчас были игры плей-офф, то он играл бы сегодня. Но мы не хотим, чтобы что-то малое переросло в более серьезное, – отметил наставник «Авангарда».

Заменил на льду капитана Шарипзянова Наиль Якупов, этот выбор также объяснил Ги Буше.

– Он опытный игрок, у него прекрасное отношение к делу и рабочая этика. Он великолепный пример для своих партнеров. Это был нетрудный выбор, – сказал главный тренер «ястребов».

Завершился первый период матча, пока счет 0:0.

