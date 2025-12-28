Омский историк рассказал об истории тысячерублевых купюр в России

Впервые банкноты такого номинала появились в России еще в царское время.

Банк России вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, она имеет некоторые особенности, например, изображения на ней посвящены Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани. Выполнена в бирюзовой гамме.

Впервые банкноты такого номинала появились в России еще в период Временного правительства 1917 года.

– До революции самой большой по номиналу была купюра 500 рублей. Но в условиях роста инфляции, вызванной Первой мировой войной, Временное правительство выпустило 1000–рублевые государственные кредитные билеты – рассказал руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, доцент ОмГТУ, кандидат исторических наук Дмитрий Петин. – В народе их именовали «думскими»: на обороте купюры красовался Таврический дворец, где в 1906–1910 годах располагалась Госдума. Деталь: на аверсе той банкноты есть свастика. Но никакой связи с фашизмом это не имеет. Как образец для разработки бумажных денег Временного правительства использовали нереализованный проект бон Монгольского национального банка 1916 года, декорированных этим символом.

В годы Гражданской войны в России появятся деньги и с миллионными номиналами, затем такие банкноты исчезнут из денежного оборота. Причиной их появления вновь, в 1991 году, стал острый финансовый кризис.

Добавим, что новая банкнота имеет современные способы защиты, на ней размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где имеется подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности купюры. Ожидается, что новая «тысяча» будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.