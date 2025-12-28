Омичам рассказали, что будет за езду с привязанной к машине «‎ватрушкой»

Наказание в этом случае несут как водители, так и те, кто катается.

ГАИ Омской области

Госавтоинспекция обратила внимание омских водителей на развлечения с использованием тюбингов, привязанных к автомобилям. По данным полицейских, такие действия противоречат правилам дорожного движения, а также могут привести к серьезным последствиям.

– Госавтоинспекция Омской области обращает внимание граждан: в случае буксировки саней (ледянки, тюбинга и т. п.) за автомобилем водитель не имеет возможности контролировать происходящее позади. В то же время на дороге оказывается человек, не защищенный кузовом автомобиля и находящийся в движении. Во время движения он может выпасть на проезжую часть, оказаться под колесами других транспортных средств, его может «вынести» на встречную полосу движения и пр., что может приводить к серьезным травмам, и даже несовместимым с жизнью, – отметили в ГАИ.

Наказание в этом случае несут как водители, так и те, кто катается. Водители привлекаются к ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля» со штрафом 1000 рублей; а лица, находящиеся на тюбинге, подлежат административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД РФ лицом, участвующим в процессе дорожного движения» со штрафом 800 рублей.