73 тысячи рублей получают в среднем омичи

Служба статистики изучила уровень заработной платы в Омской области.

omskinform.ru

73 442 рубля в месяц получает житель Омской области в качестве заработной платы – это средний показатель, который вывел Омскстат, изучая показатели октября. В отраслях произошел разрыв, в нефтяном производстве получали 182 995 рублей, а швеи – 23 353 рубля.

По сравнению с сентябрьскими данными зарплата в регионе выросла на 1,6 %, а в целом за 10 месяцев с начала года рост составил 13,7 %. Опять же, это средний показатель, реальная зарплата, при расчете которой учитывается рост цен в регионе, увеличилась за год лишь на 3,7 %.

Платить стали больше в производственной сфере. Так, на производстве электрического оборудования зарплата составила 98 132 рубля. В обработке древесины – на 57 % больше и т. д.