В Омске бывшие павильоны «Флоры» начнут ремонтировать под литмузей им. Достоевского

Объявлен аукцион по поиску подрядчика.

министерство культуры Омской области

На сайте «Тендер» опубликована информация о поиске подрядчика по выполнению работ по капитальному ремонту выставочной экспозиции литературного музея им. Достоевского, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 1б, в Центральном административном округе г. Омска. Заявки принимают до 15 января 2026 года, победителей объявят 19 января. Начальная стоимость работ оценивается в 46,2 млн рублей.

Бывшие павильоны омской выставки «Флора», расположенные на территории Выставочного сквера, переданы Омскому государственному литературному музею им. Ф. М. Достоевского в собственность в 2020 году, тогда же обратились к архитекторам с предложением разработать проект реновации помещений для нужд учреждения: фонды музея давно не помещаются в доме бывшего коменданта Омской крепости де Граве. Один из них – с адресом: площадь Победы, 1б, и будут ремонтировать.

«Омск-информ» писал об этом проекте еще весной.

Кстати, в 2026 году, когда Омск станет культурной столицей России, отмечается 205 лет со дня рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского.