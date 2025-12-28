Ремонт или реконструкция: в суде решают судьбу природного заказника Омской области

Власти Москаленского района через суд хотят заставить экспертов провести оценку состояния гидроузла на Амринской балке.

правительство Омской области

Суд в Москаленском районе заставил экспертов провести проверку документации по капремонту гидроузла на ручье Амринская балка, питающем озеро Эбейты. Исковое заявление к АУ «Государственная экспертиза Омской области» подала администрация района, чью проектную документацию экспертное учреждение отказалось рассматривать. Ее специалисты считают, что объект нуждается в реконструкции, а не в ремонте.

Напомним, что ручей, протекающий по Амринской балке через гидроузел, имеет гидрологическую связь с озером Эбейты, а это природная достопримечательность Омской области и объект туристического интереса. Гидроузел был введен в эксплуатацию в 1975 году.

– Госэкспертиза, ссылаясь на нормативы, посчитала, что исчерпанный 50-летний срок службы означает необходимость полной реконструкции. Администрация района, в рамках региональной программы по охране окружающей среды, настаивала на возможности и достаточности капитального ремонта, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Омской области.

Суд указал, что эксперты должны оценить техническое состояние гидроузла, на основании чего и можно делать выводы. Решение пока в законную силу не вступило, возможно его апелляционное обжалование в Омском областном суде.