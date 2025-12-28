Оливьешка и икорочка: что понравится больше всего легионерам омского «Авангарда»

Игроки-иностранцы выбирали лучшие новогодние блюда России

скрин

Хоккеистов омского клуба «Авангард» Эндрю Потуральски, Джозефа Чеккони и Максима Лажуа решили перед Новым годом угостить традиционными российскими праздничными блюдами: салатами «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимозой», холодцом, бутербродами с икрой. В группе «ястребов» разместили видео с этим экспериментом. Парни смело пробовали всего понемножку, а затем вынесли вердикт по каждому блюду.

– Это мы оставим в России, домой не повезем, – почти дружно сказали про холодец легионеры.

Однако кое-что из русских холодных блюд им понравилось, например мимоза. Потуральски сказал, что не любит рыбу, потому селедка под шубой ему, что называется, «не зашла».

Напомним, что сегодня, 28 декабря, легионеры выйдут на лед «G-Drive Арены» в рамках Чемпионата КХЛ. Запланирован матч между хоккейными командами «Авангард» (Омск) и «Лада» (Тольятти). Начало игры в 17:00.