·Общество

«Одевайтесь по погоде»: мэр Омска зовет на открытие главной городской елки

Романс 1840 года исполнят на празднике в «Омской крепости».

Сегодня, 28 декабря, в 13:00 в «Омской крепости» состоится открытие главной городской елки. Мэр Омска пригласил омичей на представление и призвал в своей телеграм-канале одеваться по погоде.

Омичей ждет яркое новогоднее представление «Зажги свою звезду!» (0+) – это современный спектакль-мюзикл.

– Особым украшением станет исполнение романса «Звезда, прости, пора мне спать», написанного еще в 1840 году, – анонсируют программу артисты Городского драматического театра имени Л. И. Ермолаевой, которые стали организаторами мероприятия.

К театральным артистам присоединятся и муниципальные концертные коллективы – сибирский хореографический ансамбль «Русь», ансамбль танца «Иртыш», вокальная группа «Мелодия». 

Добавим, что с 14:00 до 17:00 будут работать интерактивные площадки для детей, а также кафе и ярмарочные павильоны.

