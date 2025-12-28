«Ща» и «Здравствуй»: названы самые необычные наименования жилых комплексов в Сибири

При выборе жилья все чаще стали обращать внимание на креативный нейминг.

omskinform.ru

В подборку самых интересных названий жилых комплексов в городах Сибири вошел и Омск. Эксперты пишут, что все чаще при подборе жилья покупатели стали обращать внимание на название ЖК, над этим сейчас «трудятся целые команды специалистов».

– Строительный рынок сегодня невероятно конкурентный и куда более сегментированный. А название позволяет не только выделиться, но и помогает установить контакт с покупателями, объясняет им концепцию, ценности и особенности бренда, – считают они.

В пример приводят ЖК «Москва-Сити», где строят самый высокий жилой небоскреб в стране. Его назвали «Дом Дао», казалось бы, все понятно и связано с модным ныне религиозным течением, но нет. Небоскребу дали имя нобелевского лауреата Льва Ландау, которого так называли сокращенно коллеги и друзья. Слоган «Воплощение гения» для башни как раз подходит.

А вот в Красноярске ЖК DAO («ДАО») как раз в своей концепции имеет отсыл к философско-религиозному течению. Точно будет и сад камней, и перголы, то есть все, что так ассоциируется с Китаем. Башня Marée в ЖК Lemont («Лемонт») Новосибирска рассказывает про нормандскую природно-историческую реликвию, а именно крепость, которую называют Гора Святого Михаила (Mont Saint Miché). Приливы делают ее недоступной, и жителей защищают от врагов. Высотка как раз напоминает гору, за ее пределами – шум цивилизации, внутри – безмятежность.

В Новосибирске же есть ЖК «ЩА», так назван в честь микрорайона Академгородка, а не наречие, использующееся в русском арго и означающее «сейчас». Само происхождение названия микрорайона имеет несколько объяснений, одно из них – строителям просто надоели вопросы про жилые дома, когда как они возводили одни научные объекты. «Ща» – это и есть временной промежуток.

В Барнауле есть ЖК «Здравствуй», корпус в 17 этажей возводит «ВЕК-СТРОЙ», вызывает умиление у фанатов франшизы «Звездные войны» ЖК «ЖиВой комплекс на Кузьмихе» в Иркутске. Потому что строит его застройщик СЗ «Сокол Тысячелетия» (так назывался самый прославленный корабль в киношной галактике).

В подборке ЖК с креативными названиями есть и «Ясно» из Омска. И тут надо понять, это про солнечный город или про «понятно». Застройщиком ЖК является стройфирма «Доволен».

Застройщик «ВОТЭТОДОМ» строит ЖК «Дом Культуры» в Барнауле, но тут все объяснимо. Рядом с домом располагается корпус музыкального факультета Алтайского государственного института культуры.