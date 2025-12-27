Омским учителям разослали «стоп-фразы» для общения с агрессивными школьниками

В инструкции описано пять этапов действий в конфликтных ситуациях.

Педагогам по всей стране разослали подробную инструкцию по работе с агрессивными школьниками. По данным РБК, Минпросвещения РФ утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций.

Согласно документу, на каждый этап разрешения конфликта отводится по один—три дня. На первом о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения, назначаются ответственные.

На втором этапе выясняются все детали конфликта и устанавливаются виновные. Если разобраться с ситуацией на этом этапе не удается, руководителям школы или колледжа рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений при учебном заведении.

В ходе следующего этапа к конфликту подключается комиссия, которая рассматривает все факты и выносит письменное решение.

На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные контролируют его исполнение. Если участники конфликта хотят обжаловать решение, они обращаются в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, к следователям или в суд. То есть работу школы практически приравняли к деятельности силовых структур.

Есть и другие рекомендации. Например, учеников и учителей советуют просвещать о правовой культуры, обеспечить психологическое сопровождение конфликтным школьникам, а коллективам педагогов избегать сплетен.

Кроме того, появился список «стоп-фраз» для общения с агрессивными школьниками. В частности, если ученик вдруг повел себя неадекватно, педагогу следует подышать и избегать фразы «успокойся». Разговаривая с участником такого конфликта, педагог должен вербализовать его эмоции («Я вижу, ты злишься, ты расстроен. Это происходит из-за...?»). Педагогам советуют говорить не «Успокойся!», а «Тебе важно, чтобы я услышал тебя?»»

- Задача учителя в такой ситуации — «не подавить ученика, чтобы не закрепить силовую модель поведения, а помочь справиться с этим состоянием, снизить злость и агрессию в моменте, - сказано в инструкции.

Документ утвержден в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, в котором принял участие министр Сергей Кравцов. Она была разработана из-за участившихся атак в российских школах.