Омским учителям перед новым годом раздадут «антиконфликтные» методички

В Минпросвещения придумали, что делать с агрессивными школьниками.

Минпросвещения РФ утвердило инструкции для учителей и директоров школ при конфликтах с детьми. Педагоги начнут получать эти методички уже 19 декабря. Отметим, что схема действий в таких случай у учителей и директоров будут разными.

Эти инструкции должны помочь учителям вовремя вмешиваться в конфликты. Так власти собираются сделать школы более безопасными.

В 2024 году глава рабочей группы СПЧ по вопросам образования Екатерина Сморода сообщила, что по результатам опроса более 65 % педагогов сталкиваются с унижениями со стороны учеников и их родителей.