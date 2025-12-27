Названо количество школ, которые отремонтируют в новом году

Губернатор заявил, что строительный блок в Омской области на подъеме.

Фото: Сергей Мельников

Сегодня, 27 декабря, на заключительном в этом году строительном штабе губернатор Виталий Хоценко сделал амбициозное заявление. По его словам, строительство в регионе находится на подъеме.

– Сейчас наш областной строительный блок на подъеме, важно этот темп не снижать, – подчеркнул глава региона.

В доказательство этой мысли приведены некоторые данные: завершен капитальный ремонт более 20 школ в Омске и в наших районах. В следующем году планируем отремонтировать еще более 40 средних учебных заведений, ведется работа по обновлению детских садов, детских оздоровительных лагерей, зданий колледжей и вузов, а также медицинских учреждений и кадровых центров.

Глава региона упомянул о ключевых объектах уходящего года: строительстве школы на 550 мест в селе Одесском, создании социальной деревни на базе дома-интерната в городском поселке Северном, возведении четырех домов культуры в Усть-Ишимском районе.