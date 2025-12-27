Медики готовы «откачать» омичей на «Зимнем Любинском»

Горожане смогут обратиться к дежурным врачам в случае недомогания и появления тревожных симптомов.

Фото: t.me/minzdrav_55

Врачи готовы оперативно оказать помощь на открытии «Зимнего Любинского» 27 декабря и последующие дни работы проекта. Об этом заявили сегодня в региональном минздраве.

Уточняется, что станция скорой медицинской помощи готова к приему вызовов с праздничного проспекта в приоритетном режиме. Кроме того, будет обеспечено дежурство выездной линейной бригады скорой медицинской помощи на пересечении улиц Партизанская и Музейная:

– во время торжественного открытия мероприятия 27 декабря с 16:00 до 20:00;

– во время новогоднего праздника с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января.

Омичи смогут обратиться к дежурным сотрудникам скорой медицинской помощи в случае возникновения недомогания, настораживающих симптомов.

Кроме того, на весь период проведения проекта «Зимний Любинский» с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года организована работа круглосуточного травматологического пункта и кабинета неотложной медицинской помощи (8:00 до 20:00) в поликлинике на улице К. Либкнехта, д. 3.

Детям, получившим травмы в этот период, готовы оказать неотложную помощь врачи травматологического пункта Городской детской клинической больницы № 3 (с 8.00 до 20.00) по адресу: улица 20-го Партсъезда, д. 24, в ночные часы (с 20:00 до 8:00) – по адресу: улица Магистральная, д. 31, корп. 2.