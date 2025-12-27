Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области три месяца не могут найти сельчанина

Расиль Доминов исчез 18 сентября.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 41-летнего жителя райцентра Муромцево Омской области Расиля Доминова. С 18 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно. Подробностей его пропажи не приводится.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: зеленая куртка, черные штаны, кепка.

Если вы видели похожего человека, незамедлительно позвоните на горячую линию: 88007005452.

·Происшествия

В Омской области три месяца не могут найти сельчанина

Расиль Доминов исчез 18 сентября.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 41-летнего жителя райцентра Муромцево Омской области Расиля Доминова. С 18 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно. Подробностей его пропажи не приводится.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: зеленая куртка, черные штаны, кепка.

Если вы видели похожего человека, незамедлительно позвоните на горячую линию: 88007005452.