Омичка хотела получить автомобиль из Европы, но лишилась миллионов

Мошенники обманывали горожан без затей, по стандартным схемам.

Фото: Avito.ru

Жертвами стандартных «разводок» стали омичи за минувшие сутки.

Так, у пенсионерки из Азовского района кибераферисты похитили почти 1,1 млн рублей по стандартной схеме. Деньги «ушли» от сельчанки под предлогом срочного перевода сбережений на некий «безопасный» счет для защиты от посягательства третьих лиц.

А 47-летняя жительница Октябрьского округа Омска потеряла почти 2 млн рублей в попытке купить автомобиль с его доставкой в Омск из Европы. В итоге после трехнедельного общения «продавец» перестал выходить на связь. А горожанка осталась без авто и денег. Омская полиция напоминает о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону и в интернете при совершении денежных операций. Ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банковских организаций не звонят гражданам по сохранности сбережений. Единственно верное решение в такой ситуации – положить трубку.