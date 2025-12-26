Главный тренер «Авангарда» признался, что ему не нравится «регулярка»

Плей-офф ему больше по душе.

Hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой конференции после победы над «Металлургом» (2:1, по буллитам) заявил, что ему не нравится регулярный чемпионат.

По словам наставника, ему больше по душе плей-офф, так как там меньше судят, а некоторые моменты в «регулярке» похожи на футбол.

– Это именно тот хоккей, который я люблю смотреть, который мне нравится. То, что я наблюдаю сейчас... Я не большой фанат этого. Когда ребята где-то могут упасть, даже переигрывают иногда. Это такой футбольный стиль, я такое не люблю, – заявил Буше.

Ранее канадский специалист объяснил, почему «Металлург» – трудный соперник для многих команд лиги.