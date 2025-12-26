В Омске появится музей океана

Над названием пока думают, но концепция уже готова.

Фото создано при помощи ИИ

В следующем, 2026 году, в Омске появится новый музей. Как рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов, культурный объект будет посвящен океану.

– Это будет музей... океана. Название пока обсуждается, но концепция уже готова, – цитирует министра «Вечерний Омск».

В частном музее выставят уникальную коллекцию из более чем 10 тыс. морских раковин, собранных омским коллекционером по всему миру.

Музей расположится рядом с министерством культуры, на улице Гагарина. Помимо экспозиции с морскими сокровищами планируются также интерактивные зоны.

Напомним, что это не первый «океанический» объект, который скоро появится в Омске.