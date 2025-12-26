В Омске запустят масштабную переработку одноразовой посуды

Из переработанного пластика собираются делать непищевую тару и добавлять в дорожную смесь.

Фото: omskportal.ru

В 2026 году на Омском заводе литьевых пластмасс начнет работу линия по переработке одноразовой посуды, которая сейчас преимущественно отправляется на полигоны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Омский завод литьевых пластмасс специализируется на выпуске пищевой тары и упаковки из полипропилена. Предприятие уже применяет оборудование для переработки собственных производственных отходов в гранулят.

Получаемую в результате переработки гранулу планируется использовать для производства непищевых изделий.

– Сырье будем закупать у наших клиентов – сетей фастфуда и магазинов. Пластик будет перерабатываться в гранулы для непищевых изделий, – рассказал технический директор завода Евгений Шаган.

Также техдиректор рассказал, что сейчас разрабатывается проект, который позволит добавлять гранулы в дорожную смесь. Такой состав должен повысить прочность покрытия и устойчивость к трещинам.

Как уточнили в министерстве экономики региона, завод уже в 2025 году приступил к переработке промышленных отходов в гранулы вторичного сырья. Переработка одноразовой посуды станет следующим этапом проекта.