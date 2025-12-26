Экс-тренер омского «Авангарда» возглавил красноярскую команду

За «ястребов» он отыграл более 700 матчей.

Фото: t.me/krsksokol

Пресс-служба красноярского хоккейного клуба ВХЛ «Сокол» объявила о смене главного тренера. Команду возглавил 55-летний омский специалист, бывший хоккеист и тренер «Авангарда» Юрий Панов, который пока официально назначен исполняющим обязанности.

Предшественник Панова, Лев Бердичевский, покинул свой пост по взаимному соглашению сторон, причины ухода не уточняются.

Напомним, что Юрий Панов начал карьеру игрока в омском «Авангарде» в 1988 году, после чего провел три года в тольяттинской «Ладе». Вернувшись в «Авангард» в 1995 году, выступал за клуб в чемпионатах России на протяжении 10 лет. В 2004 году выиграл с командой золотые медали национального первенства.

За «Авангард» защитник провел 718 матчей, забросил 73 шайбы, сделал 86 передач, набрал 598 минут штрафа.

В тренерской карьере Юрий Панов работал помощником и главным тренером «Омских ястребов» в периоды 2010–2013 и 2017–2018 годов. В 2016 году входил в тренерский штаб «Авангарда».