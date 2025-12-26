Омичи стали чаще убегать из города на отдых

Спрос на отели и апартаменты вырос на треть.

Омская область привлекает туристов на зиму, и в этом году интерес к ней возрос. По информации «Коммерсанта», спрос на отели и апартаменты в регионе в декабре-январе поднялся на 35 % по сравнению с показателями прошлого года.

В целом по Сибири наблюдается рост бронирования на треть, несмотря на подорожание туров на 15–20 %. Эксперты связывают это с развитием туристической инфраструктуры и ростом популярности горнолыжного отдыха, которого в Омской области, очевидно, нет.

В Сибири активно развиваются горнолыжные курорты, привлекая как пары, так и семьи с детьми. Туристы при этом выбирают более экономичные варианты размещения.

По данным исследований, наибольший рост бронирований зафиксирован в Алтайском крае – спрос возрос вдвое, в Хакасии и Томской области спрос также удвоился. В Кемеровской области количество бронирований увеличилось на 73 %, в Красноярском крае – на 39 %, в Новосибирской области – на 33 %.