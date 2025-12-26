Форвард «Авангарда» Мартынов возвращается на лед после неофициального отпуска

Другого «ястреба» на игре не будет.

Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов сегодня выйдет на лед в матче против «Металлурга». Информацией поделился хоккейный журналист и инсайдер Лев Лукин в своем телеграм-канале.

Отметим, что Мартынов в начале декабря принимал участие в Кубке Первого канала за сборную Беларуси. После Кубка Ги Буше сообщил, что даст хоккеисту передышку.

Также Лукин отметил, что нападающего Джованни Фьоре на сегодняшней игре не будет. Вероятно, хоккеист получил небольшую травму.