Все включено: в Омске продают гостиницу с баней, автомойкой и рестораном

Здание можно переоборудовать под любой бизнес.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске продается коммерческая недвижимость, представляющая собой трехэтажное кирпичное здание с цокольным этажом. Объявление размещено на популярном сайте продажи недвижимости.

Внутри объекта расположены гостиничный комплекс на 11 номеров, четыре банных номера, ресторан, автомойка на четыре поста и офисные помещения.

На цокольном этаже размещены три банных номера, на первом этаже находятся ресторан, вестибюль и автомойка. Второй этаж занимает один банный номер и офисные помещения, а на третьем этаже располагаются гостиничные номера.

Как сообщил продавец, здание площадью 1,5 тыс. кв. метров находится в собственности, а земельный участок арендуется у мэрии. Также существует возможность перепланировки здания под любую коммерческую деятельность.

Здание оборудовано собственной подстанцией мощностью 670 кВт, системой центрального отопления, централизованными системами водоснабжения и водоотведения, а также охранной системой и интернетом.

Объект находится по адресу: ул. 1-я Заводская, 23, в Советском округе. Владельцы оценили многофункциональное здание в 65 млн рублей.