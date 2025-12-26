Омск-Информ
Общество

Силовики присмотрят за подгулявшими омичами в новогодние праздники

Власти обсудили обеспечение безопасности в новогодние праздники.

Сегодня, 26 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что вместе с начальником регионального УФСБ Дмитрием Шишкоедовым провел заседание антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.

Стороны обсудили, как обеспечить безопасность в новогодние каникулы и оперативно реагировать на возможные ЧП. Договорились принять все необходимые меры для защищенности жителей. 

Власти и силовые структуры с 31 декабря по 11 января будут работать над обеспечением совместности в усиленном режиме.

