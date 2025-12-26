Омск-Информ
Общество

Омский речник выбил компенсацию за мучащую его болезнь

Он работал на предприятии более 10 лет.

Омский транспортный прокурор добился через суд выплаты компенсации морального вреда бывшему работнику предприятия ПАО «Иртышское пароходство», который заболел из-за вредного производства.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в марте этого года бывшему сотруднику пароходства диагностировали профессиональное заболевание – вибрационную болезнь второй степени. Мужчина проработал на предприятии более десяти лет. В поисках юридической помощи он обратился в прокуратуру.

Транспортный прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с пароходства компенсацию морального вреда, полученного из-за работы в условиях воздействия опасных производственных факторов. Сумма компенсации составила 150 тыс. рублей.

Отметим, что вибрационная болезнь возникает из-за длительного воздействия вибрации на организм. Заболевание поражает нервную систему, кровеносные сосуды и опорно-двигательный аппарат. Оно проявляется симптомами, такими как онемение и побеление пальцев рук на холоде, боли в конечностях и потеря чувствительности.

