В Омске построят огромную высотку на полторы сотни квартир

Новый дом появится в Советском округе.

В омских Нефтяниках разрешили строительство 15-этажного жилого дома. Новостройка станет частью жилого квартала, ограниченного улицами Малиновского, Тюленина и проспектом Королева. О планах на строительство заявил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Новый дом рассчитан на 7,7 тыс. кв. метров жилой площади, разделенной на 97 однокомнатных, 54 двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиру.

Строительством займется «Специализированный застройщик «Завод сборного железобетона № 6».

