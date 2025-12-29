Омский бизнес стал чаще страховаться от кибератак

Полностью защититься от хакерских взломов практически нереально, а вот снизить убытки от их последствий возможно при помощи страхования.

Рынок киберстрахования в стране переживает бурный рост в последние несколько лет. Эксперты считают, что радикальная его трансформация началась после 2022 года в связи с участившимися кибератаками и уходом с рынка иностранных вендоров в сфере защиты информации.

В первом полугодии 2025 года число кибератак на российские компании выросло еще на 27 %, что простимулировало спрос на страхование от них. Ожидается, что к концу текущего года объем рынка киберстрахования превысит 3 млрд рублей. Дело в том, что крупные атаки обходятся бизнесу в сотни миллионов рублей, а простой производства грозит ежедневными потерями в десятки миллионов. Поэтому все больше предприятий и организаций предпочитает страховаться.

Причем растущий интерес к киберстрахованию проявляют не только корпорации, но и малый и средний бизнес, особенно это актуально для сфер онлайн-образования, медицины, электронной коммерции, а также среди подрядчиков крупных компаний.

Число договоров киберстрахования пока исчисляется сотнями, но в целом интерес к подобным продуктам неуклонно растет. Поддержка государства в виде возможности отнесения расходов на страхование к издержкам стимулирует этот спрос.

К примеру, только в этом году страховая компания «СОГАЗ» выплатила одному промышленному гиганту 150 миллионов рублей, компенсируя ущерб от хакерской атаки.

Растет спрос на страхование от киберинцидентов, особенно после увеличения штрафов за утечки данных. Киберстрахование покрывает убытки от простоя, расходы на устранение угроз, юридические консультации и защиту репутации. Например, «СОГАЗ» предлагает программы страхования ошибок при внедрении нового ПО, актуальные в условиях импортозамещения.

Кроме того, страхуется и ответственность перед третьими лицами – важный аспект при утечке персональных данных.

Страховые компании предлагают понятные и доступные решения в области киберстрахования. Речь – об отраслевых коробочных решениях для малого и среднего бизнеса. Также разрабатываются индивидуальные программы, учитывающие специфику каждого предприятия.

– В Омской области видим растущий спрос на страхование от киберинцидентов. Компании совершенствуют систему управления рисками, учитывая современные угрозы. Подчеркну, что страхование обеспечивает финансовую защиту, но не заменяет собой меры информационной безопасности, – уточнила директор Омского филиала АО «СОГАЗ» Алеся Леонова.

Итак, при выборе киберстрахования важно учитывать потребности компании, условия договора и опыт партнера в управлении рисками, возможность предложить дополнительный сервис реагирования на инциденты.

Надежность страховой компании подтверждается не только финансовыми рейтингами от ведущих агентств, таких как «Эксперт РА», АКРА или НКР, но и наличием специализированного подразделения, сотрудничеством с известными компаниями в области информационной безопасности.