ЦБ презентовал новую тысячерублевую купюру

На деньгах появились достопримечательности городов Приволжского федерального округа.

Центробанк презентовал дизайн купюры в 1000 рублей с обновленной оборотной стороной. Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены один из самых длинных в Европе Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.

Обновление дизайна банкноты номиналом 1000 рублей стало четвертым с момента ее первого выпуска в марте 1992 года. И седьмым, если считать технические изменения ради усиления защиты от подделок.

По словам зампреда Банка России Сергея Белова, старые купюры останутся в обращении до естественной замены – процесс займет до полутора лет.

Ранее на купюре достоинством 1000 рублей изображались достопримечательности Ярославля и Храм Иоанна Предтечи. Долгое время велись споры – планировали изобразить на новых деньгах Никольскую башню и одну из мечетей Татарстана/Башкирии.