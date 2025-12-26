Омский регоператор подвел итоги конкурса «Экооткрытки»

Нам нем было представлено более двух десятков детских работ, посвященных бережному отношению к природе.

Фото: ООО «Магнит»

Итоги конкурса «Экооткрытки», организованного региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магнит», подвели в общественной палате Омской области. Конкурс проходил среди детей в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Кот Магнитик».

На участие в проекте было представлено более двух десятков работ. Все открытки были посвящены теме бережного отношения к окружающей среде и экологической ответственности.

Победителями стали шесть юных участников, чьи работы набрали наибольшее количество голосов пользователей. Первое место заняла ученица гимназии № 118 Евгения Соловьева – ее работа получила 1318 лайков. Второе место у Евы Реймер из Солнцевской средней школы с результатом 1212 отметок «нравится». Третье место заняла Екатерина Соловьева из гимназии № 118, набравшая 234 лайка.

Фото: ООО «Магнит»

Среди призеров также отметили Илью Озолина из Кормиловского лицея, а также участников из городской школы № 28 и воспитанников детских садов Омской области.

Участников конкурса поздравил председатель регионального отделения Общества охраны природы Анатолий Соловьев. Всем детям вручили сладкие подарки и благодарственные письма. Победитель конкурса получил голосовую колонку «Алиса», остальные призеры – наборы для творчества.

Организаторы поблагодарили педагогов и родителей за поддержку детей и отметили высокий интерес школьников к экологической тематике и вопросам сохранения природы родного края.