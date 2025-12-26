Омский регоператор напомнил, как правильно утилизировать новогодние ели

А также объяснил, почему их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры.

Фото создано при помощи ИИ

Новогодние ели и сосны, утратившие потребительские свойства, в соответствии с Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Для физических лиц их вывоз осуществляется в рамках действующего тарифа – дополнительная плата не взимается.

Чтобы дерево было вывезено корректно, регоператор рекомендует соблюдать установленный порядок. Елку необходимо вынести на специально оборудованную площадку для крупногабаритных отходов (КГО) и аккуратно разместить среди другого КГО.

– В день планового вывоза КГО спецтехника с самопогрузкой заберет елки вместе с остальным крупногабаритным мусором, – уточнили в пресс-службе регионального оператора. – Помните, что выбрасывать хвойные деревья в контейнеры для ТКО категорически запрещено. Это может привести к переполнению контейнеров, затруднению вывоза обычного бытового мусора и риску поломки специализированной техники.

В компании также напомнили, что твердые коммунальные отходы, включая обычный бытовой мусор, в Омске вывозят ежедневно, в том числе в праздничные дни. Крупногабаритные отходы, к которым относятся и новогодние ели, в холодное время года вывозят один раз в 10 дней.