Хартли не вернулся в омский «Авангард» из-за сурового климата

Российская зима сильно не зашла супруге канадского специалиста.

Omskinform.ru

Стала известна неочевидная причина, почему канадский тренер Боб Хартли, работавший с «Авангардом» в 2018–2022 годах, не стал продлять контракт с омским клубом. Оказалось, что российский климат сильно не подходил его супруге.

– Жене Боба не совсем подходил наш климат, у нее были проблемы со здоровьем. И мы очень много времени проводили вместе, старались ей помочь, – рассказала в интервью порталу Sports.ru переводчица «Авангарда» Наталья Коваленко.

Сам Хартли неоднократно рассказывал, что его семья живет в Майами на юге США, где практически весь год лето. После ухода из «Авангарда» весной 2022 года канадский специалист на протяжении трех сезонов жил в Америке, лишь изредка приезжая в Омск в рамках контракта с академией «Авангарда». Тренер жил один в номере на территории объекта.

Сейчас канадец работает в Ярославле с местным «Локомотивом». Контракт с этой командой он заключил всего на один год. Супруга тренера, очевидно, не поехала с ним в Россию.