Школьников из села возили в Омск с нарушениями

Теперь перевозчику грозит большой штраф.

Фото: vk.com/55mvd

Вчера вечером сотрудники ДПС остановили на Ленинградской площади в Омске два «луидора». Микроавтобусы возили детей из села Сосновского Таврического района в Концертный зал. Причем поездки не обошлись без нарушений, в том числе у водителей отсутствовали договоры фрахтования.

– Они сознательно пошли на нарушение, ссылаясь на нехватку времени для оформления документов, – сообщили в ГИБДД.

Всего в маршрутках было 19 школьников: 11 в одной и 8 в другой.

На водителей составили протоколы. Им грозят штрафы в размере 3000 рублей. Также сотрудники Госавтоинспекции проведут административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя – владельца автомобилей. Его могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.