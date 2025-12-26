Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Две контузии: попавший на СВО с третьей попытки омич вернулся домой

Теперь он работает в котельной.

«Союз добровольцев России» рассказал историю участника СВО из деревни Любимовки Нижнеомского района Омской области. В 2022 году Алексей Мельвагс решил отправиться на фронт добровольцем. Сначала он получил отказ из-за возраста, но идею не оставил. С третьей попытки ему все-таки удалось стать военнослужащим.

На спецоперации омич входил в состав штурмовиков и группы эвакуации. Получил две контузии и две медали «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

– На данный момент работаю в котельной в местном Доме культуры, – рассказал ветеран СВО.

После ранений Алексей Мельвагс вернулся домой. Дома военнослужащего ждали жена, трое детей и трое внуков.

·Общество

Две контузии: попавший на СВО с третьей попытки омич вернулся домой

Теперь он работает в котельной.

«Союз добровольцев России» рассказал историю участника СВО из деревни Любимовки Нижнеомского района Омской области. В 2022 году Алексей Мельвагс решил отправиться на фронт добровольцем. Сначала он получил отказ из-за возраста, но идею не оставил. С третьей попытки ему все-таки удалось стать военнослужащим.

На спецоперации омич входил в состав штурмовиков и группы эвакуации. Получил две контузии и две медали «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

– На данный момент работаю в котельной в местном Доме культуры, – рассказал ветеран СВО.

После ранений Алексей Мельвагс вернулся домой. Дома военнослужащего ждали жена, трое детей и трое внуков.