·Общество

Погиб полгода назад: под Омском простятся с молодым бойцом СВО

Ему было 25 лет.

В понедельник, 29 декабря, жители села Троицкого в Омском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Комаровым. Церемония планируется в 12:30 в местном Доме культуры.

Как сообщает сельская администрация, Владимир Комаров родился 6 августа 1999 года в селе Троицком. С 18 лет работал на местном предприятии. Служил в армии. После срочной службы подписал контракт с Минобороны. Погиб 21 мая 2025 года.

