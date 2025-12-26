В Омске вынесли приговор иностранцу, который чуть не убил прохожего

Инцидент с участием гражданина Афганистана произошел летом на Любинском проспекте.

Фото: t.me/courts_of_the_Omsk_region

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 22-летнего гражданина Афганистана Мохаммади М. С., который минувшим летом едва не убил прохожего на Любинском проспекте.

Инцидент произошел утром 24 июля у дома № 7 на улице Ленина, где располагаются несколько заведений общепита. У молодого иностранца возник конфликт с прохожим, в ходе которого он достал нож и ударил им в живот оппонента. Пострадавшего спасли врачи, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

– В судебном заседании молодой человек вину признал полностью. Также выплатил пострадавшему 700 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда. С учетом представленных доказательств суд квалифицировал действия подсудимого по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе омских судов.

Приговор еще не вступил в законную силу, иностранец может обжаловать его в Омском областном суде.