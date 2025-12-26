На месте демонтированного «Дирижабля» в центре Омска вырастут многоэтажки

Пока неизвестно, как будет выглядеть новый микрорайон.

omskinform.ru

Омская мэрия издала распоряжение о заключении договора о комплексном развитии территории, расположенной около сквера Дружбы Народов в границах улиц Красный Путь – 4-я Северная – Малая Ивановская в Советском округе. Договор о КРТ заключили с ООО «Красный путь» по инициативе владельца земли.

Комплексное развитие территории (КРТ) – это застройка участков не только жильем, но также школами, детсадами и больницами.

Компания «Красный путь» появилась в Омске еще в августе 2024 года. Ее основным учредителем является тюменское ООО «Ньютон Сити». Ранее на участке, приобретенном тюменским застройщиком, располагался теннисный центр «Дирижабль». Однако весной он закрылся.