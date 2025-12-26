Омск-Информ
·Общество

На мост у Телецентра в Омске завозят перила и барьеры

Монтировать их будут в Новый год.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как продвигается капитальный ремонт моста 60 лет ВЛКСМ, расположенного у Телецентра. По словам градоначальника, продолжается самый трудоемкий этап – замена опорных частей.

– Работы на 8-й опоре уже полностью завершены, в ближайшее время строители поставят на специальные тумбы вторую береговую опору – № 1. Монтаж гидравлических домкратов грузоподъемностью 100 и 200 тонн уже стартовал, – рассказал мэр.

Параллельно подрядчик – компания «Стройтраст» продолжает укладывать тротуарные плиты, завозит барьеры, перила и опоры контактной сети, которые будут устанавливать в новогодние праздники.

