Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Житель Омской области «наломал дров» и лишился «Нивы»

Мужчину осудили за незаконную вырубку деревьев.

Суд признал виновным 60-летнего жителя Таврического района Омской области в незаконной рубке леса по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ.

В суде установили, что с апреля по май этого года в районе деревни Победы мужчина с помощью бензопилы спилил семь берез. Ущерб государству оценили в 91 тыс. рублей. Осужденный признал вину и возместил деньги.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, у местного жителя изъяли «Ниву» и самодельный прицеп, которые он использовал для совершения преступления.

·Происшествия

Житель Омской области «наломал дров» и лишился «Нивы»

Мужчину осудили за незаконную вырубку деревьев.

Суд признал виновным 60-летнего жителя Таврического района Омской области в незаконной рубке леса по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ.

В суде установили, что с апреля по май этого года в районе деревни Победы мужчина с помощью бензопилы спилил семь берез. Ущерб государству оценили в 91 тыс. рублей. Осужденный признал вину и возместил деньги.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, у местного жителя изъяли «Ниву» и самодельный прицеп, которые он использовал для совершения преступления.