Чиновники незаконно опустили многодетную омичку в конец очереди на участки

Причиной стали неполученные женщиной письма.

t.me/universus_neuro_bot

Как сообщает пресс-служба омских судов, омичка состояла на учете как нуждающаяся в земле для строительства дома с 2013 года. В феврале 2025 года департамент переместил ее с 1524 места в очереди на 6664, то есть в самый конец. Чиновники сослались на отказ женщины от трех ранее предложенных участков. Департамент направлял омичке извещения заказной почтой, но все они вернулись отправителю в связи с истечением срока хранения.

Районный суд счел действия чиновников законными, однако Омский областной и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с этим не согласились. Чиновники не смогли доказать, что омичка получала письма.

– При этом суд принял во внимание, что истица не уклонялась от получения корреспонденции, а уведомление о самом факте перевода в конец очереди, отправленное простым письмом, она получила, – сообщает пресс-служба судов.

В итоге суды обязали вернуть омичке ее прежний номер в очереди.