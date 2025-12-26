Мощная метель в Москве сковала работу Омского аэропорта

Всего задержали пять утренних рейсов.

Сегодня, 26 декабря, столичная непогода внесла коррективы в расписание Омского аэропорта. Из-за мощного снегопада в Москве массово задерживаются вылеты и прилеты.

По данным онлайн-табло, изменения в графике затронули пять рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «Победа». Наибольшее время ожидания зафиксировано на утреннем рейсе «Победы» – вылет в Москву перенесли с 7:05 на 10:25.

Как сообщает телеграм-канал Mash, из-за непогоды сегодня в столице уже задержали и отменили 156 рейсов.

Напомним, что вчера омичи тоже не смогли вылететь в Москву вовремя.