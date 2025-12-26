Омск-Информ
Под Омском задержали поезда из-за обрыва кабеля связи

Транспортная прокуратура начала проверку.

В Любинском районе Омской области произошел сбой графика движения поездов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре вчера вечером, 25 декабря.

По предварительным данным, в районе железнодорожной станции Драгунская при проведении работ повредили кабель связи, из-за чего случилась задержка в движении поездов по участку.

На месте происшествия проводятся ремонтно-восстановительные работы. Омская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента и проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

