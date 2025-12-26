Хоценко и Греф обсудили успехи «Школы 21» в Омске

Глава региона и президент Сбербанка подвели первые итоги работы проекта.

Фото: пресс-служба Сбера

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудили первые итоги работы омского кампуса «Школы 21».

Как рассказал глава региона, за три месяца работы кампус принял 620 учеников. На этой неделе стартовало обучение еще для 221 человека.

– Важно, что интерес к «Школе 21» в Омске не падает и желающих обучаться цифровым профессиям становится все больше. Кроме того, расширяется и география – у нас учатся жители Новосибирской, Иркутской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа, – отметил губернатор.

Также стороны обсудили совместную работу в сферах благоустройства и культуры. Хоценко рассказал Грефу о проектах, которые будут реализовываться в Омской области в статусе культурной столицы России.

Ранее сообщалось, что всего на обучение в новый кампус подали заявки почти 3300 кандидатов. Обучение в «Школе 21» основано на методике «равный равному». Студенты учатся через совместное решение задач и обмен опытом. Такой подход развивает стрессоустойчивость, умение работать в команде и управлять временем.