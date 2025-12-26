Путину рассказали, что в Омске навалом работы

Вчера, 25 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в итоговом заседании Государственного совета РФ, которое провел президент России Владимир Путин. Ключевой повесткой встречи стала подготовка кадров для экономики страны.
В ходе заседания глава региона сообщил, что в Омской области выстроена системная работа по подготовке специалистов. На данный момент в регионе фиксируется исторический минимум безработицы, на одного соискателя в среднем приходится три вакантных рабочих места.
Для решения проблемы кадрового дефицита власти региона делают ставку на модернизацию образования.
– Мы поступательно развиваем среднее профессиональное и высшее образование, обновляем инфраструктуру колледжей и вузов, создаем кластеры СПО и передовые инженерные школы, усиливаем связку «образование – предприятие». В регионе работают 59 учреждений СПО и 18 вузов, растет число студентов, в том числе по инженерным и техническим специальностям, – сообщил губернатор.
Также Виталий Хоценко отметил, что отдельное внимание уделяется занятости молодежи, модернизации службы занятости, целевому обучению, подготовке кадров для оборонной промышленности, поддержке участников СВО.