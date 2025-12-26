Росприроднадзор вынес предостережение ТГК-11 из-за опасного объекта

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе проверки выявило нарушения в деятельности омской ТГК-11. В среду, 24 декабря, ведомство объявило компании предостережение о недопустимости нарушения экологического законодательства РФ.
Согласно материалам проверки, претензии ведомства связаны с эксплуатацией опасного производственного объекта – площадки подсобного хозяйства структурного подразделения ТЭЦ-5. Компания не предоставила обязательные сведения, предусмотренные федеральным законом «Об охране окружающей среды».
– Сведения, предусмотренные п. 3 ст. 56.1 Федерального закона № 7-ФЗ, юридическое лицо не представило. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований п. 5 ст. 7 Федерального закона № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», – говорится в документации.
В рамках предостережения Росприроднадзор предложил АО «ТГК-11» принять меры по устранению нарушений и обеспечить соблюдение федерального законодательства.