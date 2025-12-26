В центре Омска продают свадебный салон «под ключ»

Владелец оценил бизнес в 1,3 млн рублей.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске за 1,3 млн рублей выставили на продажу действующий свадебный салон, расположенный в ТОК «Флагман» на улице Фрунзе. Объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости.

В распоряжение покупателя перейдут все коллекции платьев, профессиональное оборудование, включая витрины, зеркала, манекены, системы хранения и кассовые аппараты. Помимо этого, покупатель получит контакты поставщиков и базу постоянных клиентов.

По словам собственника, приобретение такого бизнеса станет привлекательным вложением для начинающих предпринимателей и инвесторов.