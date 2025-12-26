«Это на Новый год»: эксперты рассказали, почему нельзя садиться за праздничный стол голодным

По мнению диетологов, это ведет к проблемам с пищеварением.

Фото создано при помощи ИИ

Диетологи Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала развеяли популярный миф о том, что перед праздничным застольем нужно «поголодать». Эксперты назвали это главной ошибкой, которая может привести к неприятным последствиям.

Врачи отметили, что долгий отказ от еды лишает человека способности есть осознанно. В результате праздничный ужин превращается в бесконтрольное поглощение пищи и ведет ко вздутию живота и ощущению тяжести.

– Рекомендуется придерживаться сбалансированного питания в течение дня, чтобы вечером наслаждаться едой и не переедать, – передает слова экспертов издание Hola.

Кроме того, по мнению экспертов, голодание может сформировать нездоровые пищевые привычки в долгосрочной перспективе.