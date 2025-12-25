Эксперт назвала неочевидную причину загрязнения омского воздуха

Почти весь микропластик может попадать в воздух от машин.

Сергей Сапоцкий

Директор центра исследования микропластика в окружающей среде Томского государственного университета Юлия Франк назвала еще одну вероятную причину загрязнения омского воздуха.

По словам Франк, частицы от стирания шин составляют большую часть микропластика в атмосфере.

– Исследуя бассейн Оби, мы пришли к выводу, что микрофрагменты автомобильных шин вносят значительный вклад в загрязнение окружающей среды, – сказала эксперт в комментарии «Известиям».

Микроскопические частицы автомобильных шин особенно ярко проявляются в снежном покрове. Исследователи-биологи взяли по три образца снега в 22 точках, протянувшихся от Арктики до Алтайских гор. Анализ образцов показал, что на восьми участках доминируют именно микроскопические фрагменты покрышек.

Также Юлия Франк добавила, что особенно актуально это явление в крупных городах, таких как Новосибирск и Омск, где истирание шин может приводить к образованию до 95 % всех полимерных частиц, попадающих в воздух.