В Омскую область вернулись экстремальные морозы

Ночью местами похолодает до –35 °С.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –20...–25 °C, по северу похолодает до –30 °C.

Ожидаются переменная облачность и слабый снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Местами ожидается изморозь снежный накат на дорогах. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи морозы не утихнут. Столбик термометра опустится до –23...–28 °C, по северной половине местами до –30...–35 °C. Местами пойдет небольшой снег. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. Сохранится изморозь и снежный накат на дорогах. Атмосферное давление будет расти.