Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области могут появиться аптеки на колесах

Перед запуском эксперимента нужно решить проблему с условиями хранения некоторых лекарств.

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность запуска мобильных аптек в регионах. Важным условием является качественное оснащение таких аптек, подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

– Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное – создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеет жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности, – рассказал Мурашко.

Мурашко уточнил, что внедрение мобильных аптек возможно при условии их грамотного технического оснащения и надежного мониторинга. При этом приоритетной задачей остается защита интересов пациентов. В целом данное направление заслуживает внимательного изучения и обсуждения.

Такие аптеки могут быть запущены для снабжения лекарствами труднодоступных районов.

·Общество

В Омской области могут появиться аптеки на колесах

Перед запуском эксперимента нужно решить проблему с условиями хранения некоторых лекарств.

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность запуска мобильных аптек в регионах. Важным условием является качественное оснащение таких аптек, подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

– Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное – создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеет жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности, – рассказал Мурашко.

Мурашко уточнил, что внедрение мобильных аптек возможно при условии их грамотного технического оснащения и надежного мониторинга. При этом приоритетной задачей остается защита интересов пациентов. В целом данное направление заслуживает внимательного изучения и обсуждения.

Такие аптеки могут быть запущены для снабжения лекарствами труднодоступных районов.